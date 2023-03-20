تغييرات جديدة… «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 20 مارس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 20 مارس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8077 دينار، مسجلاً تراجعاً نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1287 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8544 دينار، والدولار الكندي 3.502 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2529 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2799 دينار، والدرهم الإماراتي 1.309 دينار، والدينار التونسي 1.5409 دينار، والدرهم المغربي 0.4635 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: