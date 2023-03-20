غولدمان ساكس: الأزمة المصرفية أمريكا ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

توقع الرئيس التنفيذي السابق لبنك غولدمان ساكس، لويد بلانكفين، أن الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي.



الرئيس التنفيذي السابق للبنك، أوضح في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية أنّه من المؤكد أن هذا الوضع سيؤدي بطريقة أو بأخرى إلى ما يشبه رفع أسعار الفائدة، و سيتعين على البنوك بسبب التوتر والضغوط والغموض أن تستخدم أسهمها للتعامل مع أزمتها، وفق قوله.

وأشار ضمن مقابلته إلى إمكاني أن تقلل البنوك من الإقراض مقابل الودائع لديها، وبالتالي سيقل الائتمان بالفعل، وقروض أقل تعني نمواً أقل.

الجدير بالذكر أن الخبراء الاقتصاديين في بنك غولدمان ساكس كانوا من أوائل من توقعوا أن تدفع الاضطرابات المصرفية المركزي الأميركي للتخلي عن رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة سبوتنيك.