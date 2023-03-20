مصرف التجارة والتنمية يعلن عن توزيع السيولة النقدية عبر فروع ووكالات المصرف ببنغازي

أعلن مصرف التجارة والتنمية لكافة الزبائن بداية من يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023، سيتم توزيع السيولة النقدية عبر فروع و وكالات المصرف بمدينة بنغازي تليها باقي فروع المدن تباعاً، بسقف سحب نقدي ( 1000 د.ل) ألف دينار ليبي.

وأضاف المصرف بأن يوم الـثلاثـاء – 21 مارس 2023 (نساء فقط)، والأربعــاء – 22 مارس 2023 (رجال فقط)، والخميس – 23 مارس 2023 (رجال فقط)

وذلك مع ضرورة التأكيد على النقاط التالية : يمكن السحب من أي فرع أو وكالة، السحب لصاحب/ة الحساب شخصياً، السحب أثناء ساعات الدوام الرسمي ( من الساعة 09:00 صباحاً إلى الساعة 14:00 ظهراً ).

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية