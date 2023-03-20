إيطاليا ترغب في الاستغناء عن الغاز الروسي في سنة 2024 عقب التعاقدات المبرمة مع ليبيا والجزائر

قال وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي أدولفو أورسو، اليوم الإثنين 20 مارس 2023، إن بلاده ترغب في فك الارتباط والتحرر من الغاز الروسي خلال العام الجاري، وخاصة بعد توقيع شركة إيني الإيطالية لإنتاج الغاز عقدا مع المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بقيمة 8 مليارات دولار ولمدة 3 سنوات.

وبحسب وكالة اكي الإيطالية، فإن إيطاليا انتقلت بالفعل من الاعتماد على الغاز الروسي من 40 % عام 2021 إلى 16 % العام الماضية 2022 لتنفيذ هذه الخطة بفضل التعاقدات المبرمة مع ليبيا والجزائر.