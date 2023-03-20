تحديث جديد.. أسعار الذهب في السوق الليبي اليوم الاثنين 20 مارس 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الاثنين) 20/03/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

وتراجعت اسعار كسر الذهب في الاسواق الليبية بعد موجة ارتفاع على خلفية صعود سعر أونصة الذهب عالمياً بشكل ملحوظ.

سعر أونصة الذهب اليوم:

▪️آونصة الذهب ب1,980.49 $

سعر كسر الذهب اليوم :

▪️لما تبيع :

▪️كسر ذهب 18 ب239.00 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب278.83 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب292.11 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب318.66 دينار

سعر الذهب المستعمل اليوم:

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء

ب255 ~270 دينار

▪️ذهب مستعمل 21

ب 295 ~310 دينار

سعر الذهب الجديد :

▪️ذهب جديد 18

ب300 ~320 دينار

▪️ذهب جديد 21

ب330 ~350 دينار

سعر الفضة اليوم:

▪️فضة كسر ب3.25 ~3.75 دينار

▪️لما بتشري :

▪️فضة جديدة :

▪️ب07 ~25 دينار على حسب العيار

عالمياً، قفزت أسعار الذهب 1% مسجلة أعلى مستوياتها منذ مارس من العام الماضي اليوم الاثنين وعوضت جزءا من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق مع عودة المخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي إلى الواجهة على الرغم من جهود الإنقاذ الذي يبذلها بنك (يو.بي.إس) للاستحواذ على منافسه «كريدي سويس» لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية العالمية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 2007.30 دولارات للأونصة بحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعه 1% في وقت سابق من الجلسة. وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 2% إلى 2012.50 دولارا.

وارتفعت أسعار الذهب 10%، أو حوالي 180 دولارا، بسبب ارتفاع الطلب عليه كملاذ آمن بعد انهيار بنك «سيليكون فالي» الأميركي في وقت سابق من الشهر، والذي تسبب بدوره في أزمة لبنك كريدي سويس الذي تأسس قبل 167 عاما.