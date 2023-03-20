موقع المونيتور: مجموعة فاغنر الروسية هي من تقرر مصير النفط الليبي جنوب البلاد ..وهذه علاقتهم بالجماعات الليبية المهربة

ذكر موقع المونيتور الأمريكي اليوم الإثنين أن إحدى المخاطر الرئيسية المرتبطة بوجود مجموعة فاغنر في ليبيا تتمثل في أنها مزروعة بشكل أساسي في المناطق الغنية بالنفط في وسط وجنوب البلاد .

حيث أن هناك خطر دائم من أن شركة فاغنر الروسية ستقرر استهداف إنتاج النفط والبنية التحتية في ليبيا من أجل الرد على الضغط الغربي المتزايد على موسكو مما يعرض أمن الطاقة في أوروبا لخطر أكبر وذلك بحسب وصف الموقع .

وأكدت مصادر لموقع المونيتور في الجيش الوطني الليبي أن مجموعة فاغنر لم يتلقوا رواتبهم لأكثر من 10 أشهر وهذا يثير التساؤل حول كيفية تمويل مجموعة فاغنر في ليبيا ولكن من الواضح يتم تمويل هذه المجموعة من خلال المشاركة مع الجماعات الليبية المنخرطة في أنشطة غير مشروعة مثل تهريب الوقود عبر الحدود الجنوبية إلى البلدان الأفريقية أو عبر البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوروبا من خلال التعاون مع الشبكات الليبية غير المشروعة في جميع أنحاء البلاد .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية