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وزير التربية والتعليم يناقش ملف التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي للعام 2023-2024

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

ترأس وَزِير التَّربية والتَّعليم الدكتور “موسى المقريف” بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الاثنين، اِجتماع لجنة العطاءات الرئِيسية بدِيوان الوِزارَة السابع للعام الجاري 2023.

وَوفقا لبيان صادر عن الوزارة، ناقشَ الاِجتماع الذي عقد ظهر اليوم عَدد من الملفات، بينها التَّعاقد على طِباعة وتورِيد الكتاب المدرسي للعام الدِّراسي 2023 – 2024م والتواصل مَع منصَّة العطاءات الحُكومية بالخُصوص.

ووجّه الوَزير رئِيس وأعضاء اللجنة بِضرورة إنجاز المهام المُكلِّفين بها وفق جدول زمني مُحدَّد وواضح، والاِلتزام بالحُضور وفق مواعِيد اِجتماعات اللجنة.

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