استقرار الدولار واليورو مقابل الدينار

أخبار ليبيا 24

أظهرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية استقرارا مقابل الدينار، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وبحسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، ثبت متوسط سعر الدولار عند 4.80 دينار، واليورو ثبت عند 5.12 دينار والجنيه الإسترليني عند 5.85 دينار.

في حين حافظ سعر الريال السعودي على مستوى 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي استقر عند 1.30 دينار، وثبت الدينار التونسي عند 1.54 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، واليوان الصيني الذي استقر عند 0.69 دينار في السوق الرسمية.