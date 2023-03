“الدبيبة” يشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني واستكمال مشروع صيانة وتطوير معهد “أنس بن مالك”

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الاثنين خلال زيارة تفقدية، سير أعمال صيانة وتطوير معهد “أنس بن مالك” في طرابلس، رفقة مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية “إبراهيم تاكيتا”، والمتوقف العمل به منذ سنوات طويلة والذي تقوم بتنفيذه شركة إيطالية متخصصة في ترميم المباني الأثرية، حيث يعود بناءه لعام 1936.

وشدد “الدبيبة” على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني واستكمال المشروع وفق التصاميم المعتمدة، باعتباره أحد المعالم التاريخية لمدينة طرابلس، والاستفادة منه ضمن المرافق المستكملة في خطة عودة الحياة.

وقدم مشرف المشروع شرحا عن مراحل التنفيذ وطبيعة الأعمال المنفذة، معتبرا عودة الشركات الأجنبية لمشروعات عودة الحياة، أمر يساهم في تنفيذ عدد من المشروعات المخصصة والتي تتطلب الاستعانة بخبرات دولية.

وتم اعتماد بداية سبتمبر المقبل لاستكمال أعمال المشروع وتسليمة بشكل نهائي.

