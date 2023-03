رئيس لجنة أزمة الوقود “بالقاسم” يؤكد بأنه لا يوجود أزمة في الوقود طرابلس ويطمن الجميع بتوفره بكميات طبعية جدًا

أكد رئيس لجنة أزمة الوقود والغاز “بشير بالقاسم” خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، بأنه لا يوجود أزمة في الوقود بالعاصمة طرابلس، ويطمن جميع المواطنين بأن الوقود متوفر وبكميات طبعية جدًا، كذلك البواخر التي تفرغ في الوقود موجودة في الميناء.

وأوضح “بشير بالقاسم” بأن ليس هناك أي مبرر للخوف من عدم وجود الوقود بل يجب على الناس أن تطمئن، مؤكداً بأنه الاحتياطي مزال موجود.

وأضاف “بالقاسم” بأنه لو كان يوجد أي نقص في الوقود أو أي خلل سيتم توضيحه للناس واعلامهم بكل وضوح.

