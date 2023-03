التجارة والتنمية يعلن عن توزيع السيولة النقدية بداية من اليوم عبر فروع و وكالات المصرف بمدينة بنغازي

أعلن مصرف التجارة والتنمية عن توزيع السيولة النقدية بداية من اليوم الاثنين ، عبر فروع و وكالات المصرف بمدينة بنغازي تليها باقي فروع المدن تباعاً بسقف سحب نقدي 1000 دينار.

وأوضح “مصرف التجارة” بأن يكون يوم الثلاثاء نساء فقط، ويومي الاربعاء والخميس للرجال، وتأكيد على أنه يمكن السحب من أي فرع أو وكالة، لصاحب الحساب شخصياً، بالاضافة إلى أن سيكون السحب أثناء ساعات الدوام من 9 حتى 2 ظهراً.

