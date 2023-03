إثر حدوث تسرب نفطي.. الكويت تُعلن حالة الطّوارئ

أعلنت شركة نفط الكويت وهي شركة حكومية، اليوم الإثنين، حالة الطوارئ إثر حدوث تسرب نفطي غربي البلاد.

الشركة وفي بيان لها عبر حسابها الرسمي في «تويتر» أوضحت أنّ منطقة التسرب لم تشهد وجود إصابات، مؤكدة عدم تأثر عمليات الإنتاج، وأنّها لم تحدد مكان التسرب ولا وقت حدوثه أو أسبابه.

واشارت الشركة إلى عدم رصد أية غازات سامة بموقع الحادث، قائلة: «الفرق المعنية في شركة نفط الكويت تتواجد في الموقع، تتعامل مع الحادث حسب الإجراءات المتبعة في الشركة».

ونفط الكويت، التي تأسست عام 1934، تابعة لمؤسسة البترول الكويتية ومسؤولة عن أنشطة عمليات التنقيب البرية والبحرية، وحفر الآبار وتطويرها، بالإضافة إلى التنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي.

