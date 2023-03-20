“بن شتوان” يستلم رئاسة مجلس الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط

قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بإصدار القرار رقم (45) لسنة 2023 م , وذلك بشأن إعادة تشكيل لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط وتنفيذاً لهذا القرار عقد رئيس مجلس الإدارة لقاء ضم رئيس مجلس إدارة شركة الخليج المعين “محمد بن شتوان” ورئيس مجلس الإدارة السابق “صلاح القطراني” .

حيث تم خلال هذا اللقاء مناقشة أبرز التحديات أمام الشركة ودورها الهام في خطة المؤسسة الوطنية للنفط لرفع الإنتاج لـ 2 مليون برميل كونها إحدى أهم ركائز القطاع.

كما أكد رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قدارة على أن “صلاح القطراني” سيتولى عدة مسؤوليات ومهام جديدة ضمن تنفيذ استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط للنهوض بالقطاع والشركات التابعة لها.

وشدد رئيس مجلس الإدارة لشركة الخليج الجديد على ضرورة الإهتمام بالعاملين بالشركة في كافة مواقعهم الفنية والإدارية لتحقيق الكفاءة المطلوبة للشركة.

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