الدبيبة: القطاع الخاص هو من سيقود الاقتصاد الليبي في المرحلة القادمة

طرابلس 20 مارس 2023 (وال)- قال رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الإثنين، إن القطاع الخاص لا يمكن الاستغناء عنه وهو من سيقود الاقتصاد الليبي في المرحلة القادمة.

جاء ذلك في كلمة للدبيبة في افتتاح مجمع السايح الصناعي أحد أكبر المجمعات الصناعية في ليبيا، والذي أبدى إعجابه به وأثنى على مجموعة السهل القابضة المالكة للمجمع.

وأكد الدبيبة أن حكومته تدعم وتشجع رجال الأعمال والشركات التي تستثمر أموالها داخل البلاد وستقف معهم، سواء كان المشاريع الكبيرة أو صغيرة، مشددًا على ضرورة التوجه نحو التنمية والبناء والزراعة والصناعة.

وأضاف أن تأمين سلعة الغذاء للشعب الليبي من الداخل وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية؛ هو ما يشجع على دعم مثل هذه المشاريع الإنتاجية.

وافتتح اليوم الإثنين مجمع السائح الصناعي بمنطقة سيدي السائح، أحد أكبر المجمعات الصناعية الحديثة في ليبيا المملوكة للقطاع الخاص والتابع لمجموعة السهل القابضة.

ويقع المجمع على بعد 60 كيلومتر جنوب طرابلس، وأنشأ على مساحة 420 ألف متر مربع يتم تغذيته بالطاقة النظيفة عن طريق محطتي الغاز والطاقة الشمسية.

ويضم المجمع العديد من مصانع المواد الغذائية وغيرها من الصناعات الأخرى أكبرها مصنع الأعلاف التابع لشركة السهل الأخضر الذي ينتج 1400 طن يوميا، ومصنعا للحفاظات بطاقة تصل إلى 1.2 مليون قطعة وفق أحدث المعدات وأدق المعايير. (وال)

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