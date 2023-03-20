القطراني يؤكد على ضرورة التعاون بين الحكومة الليبية وجمعية الهلال الأحمر الليبي

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني مع الأمين العام للهلال الأحمر الليبي “مرعي الدرسي” سبل التعاون بين الطرفين من خلال بروتوكول تعاون مشترك لمواجهة الكوارث وخدمات الإغاثة.

وأثني القطراني خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي على الدور الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر، مشيرًا إلى ضرورة ترسيخ التواصل المشترك بين الجمعية والحكومة الليبية تحسبًا لأي طارئ وذلك بحضور مدير مكتب الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وأوضحت الحكومة الليبية أن التعاون سيساهم في تقديم المساعدة للمتضررين في الأزمات وحالات الطوارئ للمنطقة خاصة مدينة المرج التي تعرضت لعدد من الهزات الأرضية خلال الأيام الماضية.