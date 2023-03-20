رئيس لجنة إدارة أزمة الوقود والغاز يوضح اخر المستجدات واسباب ازدحام المحطات

قال بشير الأمين، رئيس لجنة إدارة أزمة الوقود والغاز أن الازدحامات الحاصلة أمام محطات الوقود غير مبررة مشيرًا الى أن هناك حالة من الخوف من بعض المواطنين ولديهم هاجس من انقطاع الوقود مما سبب في الازدحام.

وأضاف الامين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الاثنين بديوان الوزارة أن الوقود متوفر وبكميات طبيعية، كما إن البواخر حركتها إعتبادية كاشفًا على أن هناك باخرة الآن راسية بميناء طرابلس تفرغ حمولتها لتوزيعها على المحطات وهناك باخرة أخرى على المخطاف تنتظر دخولها إلى ميناء طرابلس لتفريغ شحنتها.

وأشار رئيس لجنة إدارة أزمة الوقود والغاز الى أن تدفق المواطنين للعاصمة طرابلس بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك سبب ازدحام الحاصل أمام محطات الوقود.

وطمئن الامين كافة المواطنين بأن الوقود متوفر وبكميات كبيرة ولا داعي للازدحام أمام المحطات، وسوف تنتهي هذه الاشكالية اليوم أو يوم الغد.

وأكد الأمين أن الأجهزة الأمنية تعمل على تأمين وتنظيم المحطات ولتسهيل على المواطنين الحصول على الوقود.