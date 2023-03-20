فريق السيولة بالمركزي يكشف عن حجم السيولة الموزعة في بنغازي وفروع المصارف شرق البلاد

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية عن إجمالي الشحنات الواردة إلى مصرف ليبيا المركزي فرع بنغازي من يناير 2023 حتى 20 مارس الحالي حيث بلغت 500 مليون .

بالإضافة إلى إجمالي الشحنات إلى المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية وتبلغ 1.392 مليار وتتمثل في الجمهورية ب11 يناير 80 مليون ، و9 فبراير 100 مليون ، و11 مارس 100 مليون ، وب 16 مارس 70 مليون .

أما فروع التجاري الوطني فقد وردت إليه سيولة يوم 10 يناير بقيمة 60 مليون ، وب22 فبراير 200 مليون وب7 مارس 60 مليون ، وب 16 مارس 102 مليون وب19 مارس 100 مليون .

أما فروع شمال أفريقيا بالمنطقة الشرقية فقد وردت إليه سيولة بقيمة 60 مليون خلال 6 فبراير المنقضي ، وقد وصلت إلى فروع الوحدة بالمنطقة الشرقية بتاريخ 7 فبراير 60 مليون ، وب 20 فبراير 60 مليون ، وب9 مارس 100 مليون ، وب15 مارس 60 مليون ، وب17 مارس 60 مليون .

أما فروع الصحاري شرق البلاد فقد وصلت إليها السيولة يوم 19 فبراير قيمة 60 مليون ، ويوم 11 مارس 60 مليون .