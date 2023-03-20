شركة «أمازون» تقرر تسريح 9 آلاف موظف في 2023

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قررت شركة أمازون التخليّ عن قرابة 9 آلاف موظف، بحسب أحدث تصريحات لرئيسها التنفيذي.

الرئيس التنفيذي، آندي جاسي، أعلن في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين عن تخفيض عدد الموظفين كأكبر حولة تسريح تطلقها الشركة، موضحًا بأنها ستؤثر بشكل أساسي على مجموعات «أمازون ويب سرفيزس» والموارد البشرية والإعلان وخدمة البث المباشر لـ«تويتش»(Twitch).

الجدير بالذكر أن الشركة أنهت الشهر الماضي جولة خفض للوظائف بلغ مجموعها نحو 18 ألف عامل، وكانت الأقسام الأكثر تأثراً بتلك الموجة فرق التوظيف والموارد البشرية في «أمازون» وفقًا لبيانات رسمية.