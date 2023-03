سجلت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين، أعلى سعر تسوية منذ أبريل العام الماضي، حيث تجاوزت مستويات 2000 دولار للأونصة خلال الجلسة لأول مرة منذ عام.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب عند التسوية، بنحو 0.5% أو 9.30 دولار إلى 1982.8 دولار للأونصة، مستفيدة من تراجع الدولار الأمريكي، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

يأتي ذلك في حين، تترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفدرالي الذي ينطلق غداً ولمدة يومين، فيما ارتفعت احتمالات تثبيت أسعار الفائدة إلى 49% مقابل 51% لرفعها بمقدار 25 نقطة أساس.

من جانبها أعلنت كريستين لاغارد رئيسة المركزي الأوروبي في إفادتها أمام البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين، بأنه من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً للغاية لفترة طويلة من الوقت.

وأضافت: “خطوات المركزي الأوروبي المستقبلية ستعتمد على البيانات..وأدوات البنك مجهزة لتوفير السيولة إذا لزم الأمر”.

The post الذهب يرتفع لأعلى مستوى منذ نحو عام appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا