افتتاح مجمع السائح الصناعي للمنتجات الغذائية

افتتح اليوم الإثنين 20 مارس 2023 مجمع السائح الصناعي المقام في بلدية سيدي السائح،

الذي يحتوي على مصانع للأعلاف والأرز والدقيق والسميد والمكرونة والزيت وحفاضات الأطفال والحلويات والسكر، ويعمل به أكثر من 3000 شخص ما بين موظف ومنتج ليبي، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة والمعادن، ورئيس اتحاد غرفة التجارة والصناعة والزراعة.

وأكد الدبيبة أن زيارته اليوم للمجمع، هو دعم للقطاع الخاص الليبي، وتشجيع لرجال الأعمال الليبيين، مشددا على وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة تقديم كافة التسهيلات لدعم الصناعات المحلية.