رئيس المجلس الرئاسي يتابع مع “الدبيبة” المستجدات السياسية والاقتصادية في البلاد

ناقش رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” خلال اجتماعه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الاثنين بديوان المجلس بالعاصمة طرابلس، أهم المستجدات السياسية والاقتصادية ومنها الإنفاق الحكومي عن الربع الأول من العام الجاري.

وأكد “المنفي والدبيبة” خلال الاجتماع على دعم جهود المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” التي تهدف إلى إجراء الانتخابات خلال العام الجاري، وضرورة توحيد الجهود وتقديم الدعم اللازم من المجلس الرئاسي والحكومة لإنجاح العملية الانتخابية.

كما تم خلال الاجتماع بحث ملف الإنفاق الحكومي في الربع الأول من هذا العام، والتأكيد على نشر البيانات والمعلومات حول الإنفاق في كل أبوابه من خلال وزارة المالية، وكذلك التأكيد على أهمية تنفيذ جدول المرتبات الموحد وصرف علاوة الزوجة والأبناء قبل حلول شهر رمضان.

