وزير النفط يؤكد خلال لقاءه السفير الجزائري على أهمية مشاركة الشركات الجزائرية في الاستثمار بقطاع النفط الليبي

أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” خلال لقاءه اليوم الاثنين بديوان الوزارة بطرابلس مع السفير الجزائري لدى ليبيا “سليمان شنين”، على أهمية مشاركة الشركات الجزائرية في الاستثمار من خلال ما خصصته الحكومة من مبالغ كبيرة لتطوير الصناعة النفطية وتطوير القدرة الانتاجية، مشيرا إلى أنّ ليبيا ترغب في العودة السريعة لشركة “سوناطراك” الجزائرية لتكون عاملاً مشجعاً لبقية الشركات العالمية الأخرى.

وأشار “عون” إلى أنّ عقود شركة “سوناطراك” في المناطق المحاذية للحدود الليبية الحزائرية والتي تعتبر منطقة آمنة، وخير دليل على ذلك عدم توقف عمليات الإنتاج في حقل الوفاء وعدم تعرضه لأي حوادث، مؤكدا أنّ للشركات الجزائرية فرصا استثمارية في إنشاء مصافي لحاجة البلاد لمشتقات الوقود للاستهلاك المحلي وتصدير الفائض مستقبلاً وهذا مجال متاح وملائم للاستثمار، كما أنّ للجزائر قدرة في التعاون في مجال الخدمات النفطية كالصيانة العامة والحفر ومد خطوط الإنتاج والغاز ويمكن الاستفادة من الخبرات والقدرات وتجارب الشركات الجزائرية في هذه المجالات.

من جهته أكد السفير الجزائري على عمق العلاقات بين البلدين وسعي الجزائر في استقرار ليبيا، مبدياً رغبة الجزائر في مزيد من التعاون وخاصة في مجال النفط وتبادل الزيارات بين الشركات النفطية والخدمية الجزائرية ووزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط والتوسع في النشاطات حفاظاً على استقرار ليبيا وخلق علاقات ودية معها ومع الدول العربية الاخرى من أجل استقرار المنطقة.

