يعمل به 3000 عامل… الدبيبة يفتتح مجمع السائح الصناعي

افتتح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدببية، رفقة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، مجمع السائح الصناعي التابع لمجموعة السهل القابضة المقام في بلدية سيدي السائح، بحضور وزراء الاقتصاد والتجارة والصناعة والمعادن والمواصلات، ورئيس اتحاد غرفة التجارة والصناعة والزراعة، ورئيس اتحاد الصناعة الليبي، وعدد من رجال الأعمال.

ويحتوي المجمع على مصانع للأعلاف والأرز والدقيق والسميد والمكرونة والزيت وحفاظات الأطفال والحلويات والسكر.

ويعمل بالمجمع أكثر من 3000 ما بين موظف ومنتج ليبي جرى تدريبهم وتأهليهم.

وخلال جولة الدبيبة، استمع لشروح وافية بشأن قدرة المجمع على تغطية احتياجات السوق المحلي من المواد التي جرى إنتاجها بالمجمع، والقدرة على التنافس من خلال أسعار جيدة.

وأكد الدبيبة أن زيارته اليوم للمجمع، هو دعمٌ للقطاع الخاص الليبي وتشجيعٌ لرجال الأعمال الليبيين، مشددا على وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة تقديم كافة التسهيلات لدعم الصناعات المحلية.

وأفاد رئيس مجلس إدارة مجموعة السهل القابضة، بأن المجمع يعتبر من أكبر المجمعات في إفريقيا، ورافدا حقيقيا للصناعة الوطنية.