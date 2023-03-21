المنفي والدبيبة يشيدون بتنفيذ جدول المرتبات الموحد وصرف علاوة الزوجة والأبناء قبل شهر رمضان

عُقد مساء اليوم بديوان المجلس الرئاسي، لقاء بين رئيس المجلس محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وذلك لمناقشة الشأن السياسي والإنفاق الحكومي عن الربع الأول من العام الجاري 2023.

وتم خلال اللقاء التأكيد على دعم جهود المبعوث الأممي عبدالله باتيلي التي تهدف إلى إجراء الانتخابات خلال العام الجاري، وضرورة توحيد الجهود وتقديم الدعم اللازم من المجلس الرئاسي والحكومة لإنجاحها.

كما تم متابعة الإنفاق الحكومي خلال الربع الأول والتأكيد على نشر البيانات والمعلومات حول الإنفاق في كل أبوابه من خلال وزارة المالية ، مشيدين بالجهود المبذولة في تنفيذ جدول المرتبات الموحد وصرف علاوة الزوجة والأبناء قبل شهر رمضان المبارك.