تراجع أسعار النفط مع استمرار الاضطرابات المصرفية

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مع استمرار الاضطرابات المصرفية التي استمرت أكثر من أسبوع في التأثير على ثقة السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية مايو 71 سنتا أو 1٪ إلى 73.08 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتًا أو 1.1٪ إلى 66.90 دولارًا للبرميل.

وفي الجلسة السابقة، انخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 3 دولارات للبرميل، قبل أن يستقر على ارتفاع.

وسينتهي عقد غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل يوم الثلاثاء. وانخفض عقد مايو، وهو الأكثر نشاطا الآن، 64 سنتا أو 0.9٪ إلى 67.18 دولار للبرميل.

ونقلت رويترز عن محللين من هايتونج فيوتشرز، قولهم: “تعتمد أسعار النفط الآن بشكل أساسي على التأثيرات على ثقة المستثمرين على المستوى الكلي”.

وأضافوا: “إذا لم تنتشر الأزمة المصرفية أكثر ، فقد تستقر معنويات السوق وستتاح لأسعار النفط فرصة للتعافي”.

وسيكون أحد التأثيرات هو قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع أسعار الفائدة ومقدارها بعد اختتام الاجتماع الذي استمر يومين يوم الأربعاء.

منذ بدء الصراع المصرفي هذا الشهر، انخفض تقدير السوق للحجم المرجح لتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي التالي إلى 25 نقطة أساس من 50 نقطة أساس.

ومن المقرر أن تعقد أوبك +، التي تضم أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم وحلفاء بما في ذلك روسيا، اجتماعًا في الثالث من أبريل.

واتفقت المجموعة في أكتوبر على خفض هدف إنتاج النفط اليومي بمقدار مليوني برميل حتى نهاية عام 2023.