عون: موافقة الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون “نوبك” سيزعزع استقرار أسواق النفط

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قال، وزير النفط بحكومة الوحدة، محمد عون، إن موافقة الكونغرس الأمريكي على قانون حظر إنتاج وتصدير النفط، المعروف باسم “نوبك”، سيؤدي إلى عدم الاستقرار في سوق النفط الدولية.

وقال عون، في تصريحات الإثنين خلال لقاء مع السفير الجزائري في طرابلس، “تحاول أوبك + تحقيق استقرار السوق من خلال تحديد كميات المعروض وليس الأسعار”.

ويهدف “لا لتكتلات إنتاج وتصدير النفط” وهو مشروع قانون أمريكي يعرف اختصارا باسم “نوبك” إلى حماية المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة من طفرات النفط المصممة هندسيًا.

ويسمح القانون لوزارة العدل الأميركية بمقاضاة أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها للحد من الممارسات الاحتكارية المرتبطة بقطاع النفط.

كما يدعو مشروع القانون إلى حرمان دول منظمة “أوبك” من أي هامش مناورة في حالة حدوث اضطراب يتعلق بأسعار النفط.

وينص مشروع قانون “نوبك” على حظر أي دولة أو جهة أجنبية مثل “أوبك” من تحديد سقف الإنتاج أو السعر المستهدف للنفط، كما يمنع الانخراط في عمل فردي أو جماعي للتأثير على سوق النفط أو الغاز الطبيعي أو أي منتج بترولي آخر، سواء من حيث العرض أو السعر أو التوزيع في الولايات المتحدة على وجه التحديد، وسواء عن طريق التكتل الاحتكاري أو أي اتحاد آخر أو أي شكل من أشكال التعاون أو العمل المشترك.