تغييرات جديدة… «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 21 مارس 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7979 دينار، مسجلاً تراجعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1376 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8784 دينار، والدولار الكندي 3.5036 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2522 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.277 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3063 دينار، والدينار التونسي 1.5378 دينار، والدرهم المغربي 0.4637 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: