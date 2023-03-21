المركزي: الدولار ينخفض واليورو والإسترليني يرتفعان

الوطن| رصد

انخفض متوسط سعر صرف الدولار في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الثلاثاء، إلى 4.79 دينار مقابل 4.80 دينار أمس الاثنين.

ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفع سعر اليورو إلى 5.13 دينار، مقابل 5.12 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.87 دينار من 5.85 دينار أمس.

وعلى صعيد العملات العربية، حافظ سعر الريال السعودي على مستوى 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي استقر عند 1.30 دينار، في حين تراجع سعر الدينار التونسي إلى 1.53 دينار مقابل 1.54 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، واليوان الصيني الذي استقر عند 0.69 دينار في السوق الرسمية.

وتاليا قائمة لأسعار العملات: