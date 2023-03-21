“الحكم المحلي” تؤكد مطابقة كافة البيانات المالية الخاصة بموظفي البلديات

نوهت وزارة الحكم المحلي بأنه تم مطابقة كافة البيانات المالية الخاصة بموظفي البلديات والمنقولين من القطاعات إلى البلديات والبالغ عددهم ( 79،331 موظف )، وأنه قد تم تضمين مرتباتهم ضمن مرتبات شهر مارس وفق الجدول الموحد.

أما فيما يتعلق بالموظفين المعينين بالبلديات والذين لم يتم الإفراج على مرتباتهم أفادت بأنه قد تم استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة من قبل وزارة الخدمة المدنية وتم تسليم كافة المستندات .

وأكدت الوزارة بأنه يتم العمل لاستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالافراجات بما يكفل صدورها خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

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