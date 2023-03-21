في ظل ارتفاع الأسعار.. هل تسيطر حكومة الدبيبة على الأسواق في رمضان؟

الوطن| رصد

تسيطر حالة من الترقب الحذر على الأسواق الليبية مع اقتراب شهر رمضان، حيث ترتفع الأسعار دون ضوابط، وهو الأمر الذي يثقل كاهل المواطنين الذين يعانون من استمرار الأزمة السياسية وتأخير حكومة الدبيبة لرواتبهم في ظل أزمة اقتصادية عالمية.

وشهدت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك ارتفاعات من المحتمل زيادتها أكثر، في ظل زيادة الطلب عليها وارتفاع تكاليف إنتاجها، تزامناً مع اقتراب شهر رمضان.

ووصل متوسط سعر الكيلو الواحد من اللحم إلى نحو 10 دولارات فيما كان المتوسط في وقت سابق بالأسواق يعادل 5 دولارات فقط.

وتدرس حكومة الوحدة المنتهية فرض تسعيرة إجبارية على الدواجن، بعد ارتفاع الأسعار من 13 ديناراً للكيلو إلى 16 ديناراً، وهو ما صرح به وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة المنتهية محمد الحويج، الذي أكد توافر السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر الليبية في شهر رمضان بشكل كامل، وفق تعبيره.