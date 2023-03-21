الحكم المحلي تطابق البيانات المالية لموظفي البلديات ضمن جدول المرتبات الموحد

أكدت وزارة الحكم المحلي، اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، مطابقة كافة البيانات المالية الخاصة بموظفي البلديات والمنقولين من القطاعات إلى البلديات والبالغ عددهم 79,331 ألف موظف، وأنه قد تم تضمين مرتباتهم ضمن مرتبات شهر مارس وفق الجدول الموحد.

وأوضحت الوزارة أن الموظفين المعينين بالبلديات والذين لم يتم الإفراج على مرتباتهم، فقد تم استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة من قبل وزارة الخدمة المدنية وتم تسليم كافة المستندات، وسيتم الإفراج عنهم خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.