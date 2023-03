تابع رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” بصفته وزير الاقتصاد والتجارة المكلف بالحكومة خلال اجتماعه أمس الإثنين مع رئيس وأعضاء لجنة تطوير السياسات العامة الاقتصادية سير عمل اللجنة ومقترحاتها لتطوير الاقتصاد الليبي.

واستعرض رئيس اللجنة “أنس بعيرة” فحوى سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة مع الخبراء الاقتصاديين والماليين والقانونيين على مستوى ليبيا، وأثنى “باشاغا” على العرض المرئي للجنة المدروس وفق أسس اقتصادية ومالية تعمل على التأسيس لاقتصاد ليبي متنوع المصادر وبأساس علمي.

وأكد رئيس الوزراء بالحكومة الليبية استعداد حكومته لتوفير كل متطلبات اللجنة من أجل إنجاز الوصول إلى رؤية الاختيار الاقتصادي في ليبيا وتحديد هوية اقتصادية مبنية على أسس سليمة وفق تشريعات قانونية نافذة.

The post “باشاغا” يتابع عمل لجنة تطوير السياسات العامة الاقتصادية appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا