النيابة العامة: إحالة 52 متهما للقضاء بسبب توريد بصل عليه علامات العفن

طرابلس 21 مارس 2023 (وال) – قررت النيابة العامة حبس 52 متهما احتياطيا، وإحالتهم إلى القضاء على خليفة توريد كميات بصل مصاب بالعفن الأسود.

ووفقا للصفحة الرسمية لمكتب النائب العام على الفيسبوك، باشرت النيابة في نطاق دائرة محكمة استئناف طرابلس، إجراءات التحقق من تقارير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، التي انطوت على دلائل تعمد توريد كميات من البصل إلى البلاد، رغم ظهور علامات العفن عليها، الذي يرفع احتمالية إصابة المستهلك بأضرار صحية جراء الفطر الأسود.

وأكدت ذات المصادر، أن إجراءات النيابة أثبتت صحة واقعة طرح كميات من البصل طالها العفن الأسود على نطاق واسع، حيث جرى ضبط الكميات الفاسدة المطروحة في السوق، بعد توجيهات لمنسوبي مديرية شؤون الإصحاح البيئي طرابلس ،وجهاز الحرس البلدي. (وال _ طرابلس)

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