اقتصاد

شكشك لوزارة العمل: الالتزام بتوصيات ديوان المحاسبة وإيجاد خطط واضحة لإنجاز المشاريع العالقة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اليوم وزير العمل و التأهيل في الحكومة المنتهية علي العابد و عدد من مدراء الادارات المختصة بالديوان و الوزارة

و ذلك لمناقشة المشاكل التي تواجه الوزارة في سبيل تنفيذ مشروعاتها خلال العام الحالي  و بعض المشروعات و البرامج المتعثرة في السنوات السابقة من بينها برامج تدريب الشباب و تأسيس قاعدة البيانات بوزارة العمل و إمكانية توظيف المبالغ المتاحة في انجازها

و أكد “شكشك” الحرص على تفعيل برامج الشباب و انجاز مشروعات الوزارة  بشرط  وجود خطة واضحة وبرامج محددة تتضمن الشرائح  و الأعداد المستهدفة ، مع التحقق من ملائمة الأسعار و شمول برامج التدريب للشباب في مختلف ربوع البلاد .

من جانبه أكد “العابد” التزام الوزارة بتوصيات الديوان الواردة في مراسلاته و تقاريره وحرصها على اتمام اجراءات التعاقد بما يتوافق مع القوانين و اللوائح المعمول بها في هذا الشأن .

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الوطن الليبية

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