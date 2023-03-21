شكشك لوزارة العمل: الالتزام بتوصيات ديوان المحاسبة وإيجاد خطط واضحة لإنجاز المشاريع العالقة

الوطن / رصد

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اليوم وزير العمل و التأهيل في الحكومة المنتهية علي العابد و عدد من مدراء الادارات المختصة بالديوان و الوزارة

و ذلك لمناقشة المشاكل التي تواجه الوزارة في سبيل تنفيذ مشروعاتها خلال العام الحالي و بعض المشروعات و البرامج المتعثرة في السنوات السابقة من بينها برامج تدريب الشباب و تأسيس قاعدة البيانات بوزارة العمل و إمكانية توظيف المبالغ المتاحة في انجازها

و أكد “شكشك” الحرص على تفعيل برامج الشباب و انجاز مشروعات الوزارة بشرط وجود خطة واضحة وبرامج محددة تتضمن الشرائح و الأعداد المستهدفة ، مع التحقق من ملائمة الأسعار و شمول برامج التدريب للشباب في مختلف ربوع البلاد .

من جانبه أكد “العابد” التزام الوزارة بتوصيات الديوان الواردة في مراسلاته و تقاريره وحرصها على اتمام اجراءات التعاقد بما يتوافق مع القوانين و اللوائح المعمول بها في هذا الشأن .