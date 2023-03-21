مساع لرفع الحظر الجوي المفروض على الطائرات الليبية في الأجواء الأوروبية

بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي أمس الإثنين 20 مارس 2023، مع سفير فرنسا لدى ليبيا، موضوع الحظر الجوي المفروض على الطائرات الليبية، حيث تعاقدت مصلحة الطيران المدني مع مكتب استشاري بإعداد مشروع التحول الرقمي والذي يهدف لتطوير قطاع الطيران المدني بالتنسيق مع المنظمات الدولية للطيران.

ومن المتوقع أن تكون هناك زيارة لفريق التدقيق خلال شهر يوليو القادم لتقييم الوضع القائم بمصلحة الطيران المدني، وبحث إمكانية تفعيل العقود الموقعة مع الشركات الفرنسية.

كما ناقش رئيس مصلحة الطيران المدني مع السفير الإيطالي لدى ليبيا، القيود التي فرضتها الحكومة الإيطالية على شركات الطيران الليبية بين البلدين وكيفية، وضع آلية لرفعها من خلال زيارة فريق فني إيطالي لتقييم المطارات الليبية.