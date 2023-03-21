شاهد : رسميا وزارة التربية والتعليم تصدر قرارًا بشأن الدراسة خلال شهر رمضان

أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء منشورًا جديدًا بشأن الدراسة خلال شهر رمضان حيث قررت استمرار الدراسة خلال الشهر الكريم بالفترتين الصباحية والمسائية .

ويأتي ذلك حرصًا على تنظيم سير العملية التربوية التعليمية بما لايؤثر على التحصيل العلمي للطلاب ويتوافق مع الخطة الدراسية للعام 2022-2023م والمعتمدة بالقرار رقم 1442 لسنة 2022م. وبحسب المشور قررت وزارة التربية والتعليم الغاء الطابور الصباحي والمسائي وتكون بداية الحصة الاولى الساعة 9 صباحًا للفترة الصباحية والساعة الواحدة ظهرًا للفترة المسائية . وحدد القرار زمن الحصة الواحدة 35 دقيقة والاستراحة 10 دقائق فقط بعد الحصة الثالثة . وبحسب القرار فأن الفترة الصباحية تتم بواقع 6 حصص والفترة المسائية بواقع 5 حصص وذلك وفقًا للجدول التالي :

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