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شاهد : رسميا وزارة التربية والتعليم تصدر قرارًا بشأن الدراسة خلال شهر رمضان

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء منشورًا جديدًا بشأن الدراسة خلال شهر رمضان حيث قررت استمرار الدراسة خلال الشهر الكريم بالفترتين الصباحية والمسائية .

ويأتي ذلك حرصًا على تنظيم سير العملية التربوية التعليمية بما لايؤثر على التحصيل العلمي للطلاب ويتوافق مع الخطة الدراسية للعام 2022-2023م والمعتمدة بالقرار رقم 1442 لسنة 2022م.

وبحسب المشور قررت وزارة التربية والتعليم الغاء الطابور الصباحي والمسائي وتكون بداية الحصة الاولى الساعة 9 صباحًا للفترة الصباحية والساعة الواحدة ظهرًا للفترة المسائية .

وحدد القرار زمن الحصة الواحدة 35 دقيقة والاستراحة 10 دقائق فقط بعد الحصة الثالثة .

وبحسب القرار فأن الفترة الصباحية تتم بواقع 6 حصص والفترة المسائية بواقع 5 حصص وذلك وفقًا للجدول التالي :

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