خاص.. السيولة بالمركزي يسلم 55 مليون لفروع الصحاري بطرابلس

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم فروع الصحاري بطرابلس سيولة بقيمة 55 مليون .

حيث خصص لفرع الرئيسي 5 مليون ، الرشيد 4 مليون ، السواني 4 مليون، المغاربة 3 مليون ، حي الأندلس 4 مليون ، المختار 4 مليون ، أبو سليم 4 مليون ، وكالة النهر 3 مليون ، وكالة تاجوراء 2 مليون ، ووكالة زناتة 3 مليون ، بن عاشور 3 مليون ، وكالة المهاري 2 مليون ، باب المدينة 3 مليون ، جنزور 3 مليون ، سوق الجمعة 2 مليون ، عين زارة 2 مليون ، كورنثيا 2 مليون ، وكالة السكة 2 مليون.

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