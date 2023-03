“شكشك” يناقش مع وزير الحكم المحلي نتائج فحص حسابات المجالس البلدية

ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” في اجتماع اليوم الثلاثاء مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، نتائج فحص حسابات المجالس البلدية.

تناول الاجتماع النتائج التي انتهى إليها الديوان في تنفيذ خطته التي أطلقها مطلع يناير الماضي لمراجعة حسابات المجالس البلدية والوقوف على المشاكل والعراقيل التي تواجه الوزارة في إدارة مواردها خاصة فيما يتعلق بتسييل مخصصات بعض البلديات.

وأكد “شكشك” على ضرورة عقد اجتماعات دورية مع عمداء البلديات بحضور وزير الحكم المحلي لمناقشة الملاحظات واتخاد الإجراءات اللازمة لتلافيها، مع تمسك الديوان بحقه في المسائلة حول المخالفات الواردة بالتقارير.

من جانبه أكد “التومي” على التزام وزارة الحكم المحلي بتوصيات الديوان وحرصها على تطوير العمل بالمجالس البلدية والرفع من كفاءتها بما يضمن حسن إدارة الموارد والمحافظة على المال العام.

