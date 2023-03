بحضور “الدبيبة” .. الجمعية العمومية لشركة الاتصالات القابضة تعقد اجتماعها العادي الأول لسنة 2023

عقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة برئاسة رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء اجتماعها العادي الأول لسنة 2023.

وخصص الاجتماع الذي حضره أعضاء الجمعية العمومية ورئيس وأعضاء لجنة الإدارة وأعضاء هيئة بالمراقبة للشركة، لمتابعة نتائج الحسابات الختامية التجمعية للشركة وللربط الضريبي، واعتماد الموازنة التقديرية وعرض تقرير ديوان المحاسبة وهيئة المراقبة.

وأكد “الدبيبة” خلال الاجتماع على ضرورة استكمال مشاريع الفنية المنطلقة في عدد من المناطق بهدف تطوير الشبكة العامة للاتصالات وإعطائها الأولوية، وضرورة أن يكون التحول الرقمي في كافة القطاعات هدف أساسي في خطة العام الجاري.

