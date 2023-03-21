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رسميًا .. الهيئة العامة للأوقاف تعلن أول أيام شهر رمضان في ليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة ليبيا بأنه قد تعذرت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة .

وأشارت الهيئة الى إن غداً الأربعاء 22/ 03/ 2023م هو المتمم لشهر شعبان لهذا العام 1444هـ وأن بعد غدٍ الخميس 1444/03/23هــ هو أول أيام شهر رمضان .

وفي السياق، أعلنت مؤسسة رؤية، اليوم الثلاثاء عن تعذر رؤية هلال رمضان في ليبيا وعليه فأن غداً الأربعاء المتمم لشهر شعبان ويوم الخميس غرة شهر رمضان المبارك .

وأشارت المؤسسة أنه لا وجود للهلال بعد غروب شمس هذا اليوم، وعلية فرؤيته مستحيلة بأي وسيلة كانت .

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