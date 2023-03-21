رسميًا .. الهيئة العامة للأوقاف تعلن أول أيام شهر رمضان في ليبيا

أعلنت لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة ليبيا بأنه قد تعذرت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة .

وأشارت الهيئة الى إن غداً الأربعاء 22/ 03/ 2023م هو المتمم لشهر شعبان لهذا العام 1444هـ وأن بعد غدٍ الخميس 1444/03/23هــ هو أول أيام شهر رمضان .

وفي السياق، أعلنت مؤسسة رؤية، اليوم الثلاثاء عن تعذر رؤية هلال رمضان في ليبيا وعليه فأن غداً الأربعاء المتمم لشهر شعبان ويوم الخميس غرة شهر رمضان المبارك .

وأشارت المؤسسة أنه لا وجود للهلال بعد غروب شمس هذا اليوم، وعلية فرؤيته مستحيلة بأي وسيلة كانت .