طرابلس | ديوان المحاسبة يعقد الإجتماع التنسيقي الثاني مع بعض منظمات المجتمع المدني

طرابلس 21 مارس 2023 (وال)- عقد بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع التنسيقي الثاني بين ديوان المحاسبة وبعض مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، لبحث آلية وضع استراتيجية لهذا التعاون، وإنشاء شبكة من هذه المنظمات.

الاجتماع يأتي بإعتبار أن ديوان المحاسبة أحد أهم مكونات نظام النزاهة الوطني لغرض مكافحة الفساد وتجفيف منابعه، وتعزيز التدابير الوقائية منه من خلال الشفافية والمحاسبة والمساءلة، وممارسة الضغط المجتمعي لتبني توصيات الديوان والتوعية المجتمعية، والتجاوب مع تقاريره وتحقيق الأثر الرقابي الإيجابي وتقديم البيانات والمعلومات الداعمة لعمل الديوان، وتنظيم صالونات علمية ثقافية تسهم في نبذ ممارسات الفساد، وتوعية المواطنين بدورهم في حماية المال العام.

وقال رئيس المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء الدكتور محمود ميلاد أبودبوس، إنه تم اختيار المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء البشرية في ليبيا، كأفضل المنظمات والجمعيات من ناحية أداء العمل الإنساني والمهني من قبل جهاز ديوان المحاسبة.

وأضاف أبودبوس أن الاجتماع الذي عقد بمقر الديوان حضره عضو المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء عبد العزيز الدغباجي، ممثلا عن المنظمة الوطنية لدعم التبرع بالأعضاء البشرية. (وال) ن ع / ر ت

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