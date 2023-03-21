تواصل أعمال تنفيذ الجسر الرابط بين الدائري الخامس وشارع الوحدة العربية ببنغازي

تواصل لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، أعمال تنفيذ الجسر الرابط بين الطريق الدائري الخامس وشارع الوحدة العربية ببلدية بنغازي، حيث تم الانتهاء من الأعمال المساحية والدراسات الجيوتقنية بموقع المشروع، والانتهاء من أعمال الحفر لكل من قواعد أعمدة الجسر والجدران الساندة بالإضافة إلى تجهيز أعمال الحدادة لعدد من بلاطات جسم الجسر.

كما تم البدء في وضع أساسات إنشاء الأرصفة والحدائق ومواقف السيارات بداخل عمارات الإسكان العام بمنطقة الكيش المعروفة بعمارات البريد بمدينة بنغازي.