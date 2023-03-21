الإعلان عن تشغيل محطة ميزان الشاحنات في هذه المنطقة

تم اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2023م الإعلان عن تشغيل محطة ميزان شاحنات النقل غوط الرمان بتاجوراء؛ وبدء العمل الفعلي به في وزن الشاحنات وفق الحمولة القانونية المصرح بها.

وحضر افتتاح المحطة وكيل وزارة المواصلات ورئيس مصلحة الطرق والجسور ومدير إدارة شؤون المرور والتراخيص ومدير إدارة العلاقات والتعاون ومدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية ومدير أمن تاجوراء وعميد بلدية تاجوراء وعدد من منتسبي القطاعات المذكورة.

جاء ذلك عقب الاجتماع السابق بتاريخ 15-3-2023 الذي ضم وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ووكيل وزارة المواصلات ورئيس مصلحة الطرق والجسور وعدد من المسؤولين بقطاعات الدولة.

ويأتي هذا العمل في إطار تعزيز الشراكة بين الوزارات والمصالح المختصة من أجل تنظيم النقل الثقيل من خلال عمل تكاملي بين كل الجهات المعنية.

يذكر بأن موازين الشاحنات الثقيلة هي لإلزام سائقي النقل الثقيل على الطرقات العامة بالحمولة والوزن المحدد للشاحنة وذلك لما يترتب على الحمولة الزائدة من مخاطر في صعوبة التحكم بالقيادة وكذلك حماية شبكة الطرق والبنية التحية، من أجل تحقيق السلامة المرورية والمحافظة على الأرواح والممتلكات.

جدير بالذكر أن هذه المحطة هي اولى محطة التي افتتحت منذ عام 2010م والتي كانت متوقفة عن العمل لمدة 13 سنة، وهناك ستة محطات أخرى سوف تفتح تباعاً وكذلك هناك موازين متنقلة او متحركة للعمل بها في البوابات الفجائية بالتعاون مع إدارة شؤون المرور والتراخيص ومديريات الأمن العاملة في نطاق الاختصاص المكاني.

وعقب الافتتاح قام الحضور بجولة داخل المحطة للاطلاع على تجهيزاتها وآلية العمل، وقدم مدير إدارة حماية الطرق بمصلحة الطرق والجسور شروح وافية حول كيفية عمل المحطة وكيفية احتساب الوزن الزائد من خلال تطبيق فعلي بتوجيه عدد من الشاحنات النقل الثقيل للميزان.