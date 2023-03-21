خلال اجتماع الجمعية العمومية للإتصالات.. “بن عياد” يفصح عن خططها القادمة

عقدت الشركة القابضة للاتصالات في طرابلس اليوم الثلاثاء اجتماع الجمعية العمومية برئاسة رئيس الجمعية العمومية ورئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” وأعضاء الجمعية العمومية ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات “محمد بن عياد”، وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة بالشركة القابضة للاتصالات بالإضافة لهيئة المراقبة، لمتابعة أعمال تطوير قطاع الاتصالات ورؤية الشركة للعام 2023.

حيث تم خلال الاجتماع عرض مفصل لتقرير نشاط الشركة القابضة وشركات المجموعة وآخر نتائج الحسابات الختامية التجميعية للشركة والربط الضريبي، وأبرز التحديات التي واجهها قطاع الاتصالات خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى عرض تقرير الديون ومناقشة الموقف المالي والإداري لشركات الاتصالات التابعة للشركة القابضة.

كما تم عرض الإنجازات التي تم تحقيقها من ضمنها انتقال الشركة القابضة وشركات المجموعة بشكل تدريجي نحو التحول الرقمي، وذلك ضمن الرؤية المعتمدة للشركة القابضة 4SC_2025 .

وأشاد “الدبيبة ”باستراتيجيات الشركة في تطوير قطاع الاتصالات في البلاد والاتجاه للتحول الرقمي، مؤكداً على ضرورة العمل على استكمال المشاريع وتعميمهاً لاحقا على كافة القطاعات الحكومية لتوفير أفضل خدمات الاتصالات والتقنية للمواطنين والأعمال في مختلف أنحاء البلاد.

وأكد “بن عياد ”عزم مجلس الإدارة على تنفيذ خطة تطويرية لقطاع الاتصالات لمواكبة التطور الحاصل في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية على المستوى العالمي، ولتمكين المجتمع من التحول الرقمي.

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