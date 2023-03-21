“الحويج” يبحث مشاركة المصارف الدولية في تنمية الاقتصاد الوطني

التقى وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” الأمين العام لاتحاد المصارف المغاربية “محمد العالم” يوم الثلاثاء 21 مارس بديوان الوزارة لمناقشة دور المصارف الدولية ومشاركتها في دعم خطة الاعمار بدولة ليبيا وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأكد “الحويج” خلال اجتماعه على أهمية قطاع المصارف على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في تمويل وتنفيذ مشاريع التنمية والاستثمار عبر القطاع الخاص والنهوض بقطاعات الصناعات والتجارة، مشيراً إلى ضرورة تطوير القوانين والسياسات المصرفية بما يدعم خطة الاقتصاد الرقمي.

كما تمت مناقشة إمكانية مشاركة المصارف الدولية بمؤتمر “الاقتصاد الرقمي لإعادة اعمار ليبيا” المزمع إقامته بمدينة طرابلس وتقديم رؤية متكاملة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي وحشد كبرى الشركات والمستثمرين للمشاركة في خطة الاعمار والتنمية بدولة ليبيا.

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