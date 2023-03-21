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حقيقة منح سلف من وزارة الداخلية بقيمة 10 الاف دينار

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

نوه القسم المالي بمديرية امن شحات، منتسبي وموظفي المديرية انـــه بناءً على كتاب السيد مديــــر عام ادارة الشؤون الماليــــة بوزارة الداخلية ( 1184/51.4 ) والمورخ بتاريخ 2023/3/19 م والواضح بذاته بإن مديرية امن شحات غير خاضعة لصندوق الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية .

ويأتي ذلك عقب ورود الكثير من التساؤلات الى القسم المالي بشأن منح سلف من وزارة الداخلية بقيمة 10 الالف دينار .

وأفاد القسم المالي بمديرية امن شحات بأنه لايوجد شي بالخصوص الى حيث صـدور تعليمات من وزارة الداخلية بالحكومة الليبية .

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