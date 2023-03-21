حقيقة منح سلف من وزارة الداخلية بقيمة 10 الاف دينار

نوه القسم المالي بمديرية امن شحات، منتسبي وموظفي المديرية انـــه بناءً على كتاب السيد مديــــر عام ادارة الشؤون الماليــــة بوزارة الداخلية ( 1184/51.4 ) والمورخ بتاريخ 2023/3/19 م والواضح بذاته بإن مديرية امن شحات غير خاضعة لصندوق الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية .

ويأتي ذلك عقب ورود الكثير من التساؤلات الى القسم المالي بشأن منح سلف من وزارة الداخلية بقيمة 10 الالف دينار .

وأفاد القسم المالي بمديرية امن شحات بأنه لايوجد شي بالخصوص الى حيث صـدور تعليمات من وزارة الداخلية بالحكومة الليبية .