وزارة المالية تكشف عن التعديلات والمتغيرات في أوضاع الموظفين خلال مارس

كشفت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن التعديلات والمتغيرات في أوضاع الموظفين خلال شهر مارس.

وأوضحت الادارة في بيان صادر عنها، إن عدد الموظفين الذين تم ترقية وتعديل درجتهم في شهر مارس للعام 2023م (118998).

ووفقا للوزارة فقد بلغ عدد عدد الموظفين الذين تم تغيير مسار عملهم في شهر مارس للعام 2023م (16349).

وبينت الإدارة أن عدد الموظفين الذين تمت معالجة إدارية لهم في شهر مارس للعام 2023م (7072) وعدد الموظفين الذين تم تسوية العلاوة السنوية لهم في شهر مارس للعام 2023م (70,000).