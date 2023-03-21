الجمعية العمومية للاتصالات تعقد اجتماعها العادي الأول لمتابعة نتائج الحسابات الختامية

الوطن / رصد

أكد رئيس الجمعية العمومية على ضرورة استكمال مشاريع الفنية المنطلقة في عدد من المناطق، بهدف تطوير الشبكة العامة للاتصالات وإعطائها الأولوية، وضرورة أن يكون التحول الرقمي في كافة القطاعات هدف أساسي في خطة العام الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع للجمعية العمومية للشركة الذي عقد ظهر الثلاثاء بديوان الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة بحضور رئيس وأعضاء الجمعية العمومية، ورئيس وأعضاء لجنة الإدارة، وأعضاء هيئة بالمراقبة للشركة.

وخصص هذا الاجتماع، لمتابعة نتائج الحسابات الختامية التجمعية للشركة وللربط الضريبي، واعتماد الموازنة التقديرية، وعرض تقرير ديوان المحاسبة وهيئة المراقبة.