برئاسة رئيس الوزراء الجمعية العمومية للشركة القابضة للاتصالات تعقد اجتماعها العادي الأول لسنة 2023

عقد بمقر الشركة القابضة للاتصالات في طرابلس اليوم الثلاثاء الموافق اجتماع الجمعية العمومية برئاسة رئيس الجمعية العمومية ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات وبحضور كل من أعضاء مجلس الإدارة بالشركة القابضة بالإضافة لهيئة المراقبة.

وتناول الاجتماع متابعة أعمال تطوير قطاع الاتصالات ورؤية الشركة للعام 2023، كما تم عرض مفصل لتقرير نشاط الشركة القابضة وشركات المجموعة وآخر نتائج الحسابات الختامية التجميعية للشركة والربط الضريبي، وأبرز التحديات التي واجهها قطاع الاتصالات خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى عرض تقرير الديون ومناقشة الموقف المالي والإداري لشركات الاتصالات التابعة للشركة القابضة.