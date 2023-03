وزير العمل يبحث تسهيل دخول العمالة المصرية المنفذة لمشروع طريق الدائري الثالث

أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” في اجتماعه اليوم الثلاثاء مع رئيس جهاز الإسكان والمرافق ونائب رئيس مصلحة الجوازات والمحلق العمالي بالسفارة الليبية بالقاهرة، على ضرورة تسهيل دخول العمالة المصرية المنفذة لمشروع طريق الدائري الثالث.

وشدد “العابد” خلال الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام ومستشار الوزير ومدير مكتب استخدام المرافق، على تسهيل دخول العمالة المصرية التي تعمل في تنفيذ مشروع طريق الدائري الثالث بطرابلس، والمشاريع المنفذة من قبل ائتلاف الشركات المصرية، والتي تأتي ضمن خطة عودة الحياة لإحياء مشروعات التنمية التي أطلقتها الحكومة.

وبحث الوزير مع مسؤولي الجهات المعنية آليات وسبل تسهيل الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في دخول العمالة بداية من الأسبوع المقبل، خصوصا لما يمثله هذا المشروع الاستراتيجي من أهمية.

